​Кинезитерапия в Сургуте. Директор оздоровительного центра «Стан» Татьяна Райник и врач высшей категории (ЛФК) Галина Сесина //ONLINE 2 ноября в 12:00

2 ноября, в четверг, в 12:00 гостями студии siapress.ru станут представители оздоровительного центра «Стан»: директор организации Татьяна Райник и врач высшей категории (ЛФК) Галина Сесина.

Болит спина,ноет шея? Не пропустите наш эфир! Мы поговорим о том, что такое кинезитерапия, почему она актуальна и чем полезна. Кстати, доктор обещает показать пару эффективных упражнений для шеи прямо во время онлайн-конференции.

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