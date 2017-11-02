​Кинезитерапия в Сургуте. Директор оздоровительного центра «Стан» Татьяна Райник и врач высшей категории (ЛФК) Галина Сесина //ONLINE 2 ноября в 12:00

2 ноября, в четверг, в 12:00 гостями студии siapress.ru станут представители оздоровительного
центра «Стан»: директор организации Татьяна
Райник и врач высшей категории (ЛФК) Галина
Сесина.
Болит спина,ноет шея? Не пропустите наш эфир! Мы поговорим о том, что такое кинезитерапия, почему она актуальна и чем полезна. Кстати, доктор обещает показать пару эффективных упражнений для шеи прямо во время онлайн-конференции.
Уважаемые посетители портала, вы можете задать свои вопросы Татьяне Владимировне и Галине Ивановне в комментариях ниже!
Когда в последний раз тренеры проходили стажировку у Бубновского? Методика заимствована у него?