​Что такое блокчейн и кто такие майнеры? Иван Мараховка, технический директор проекта Neironix, 31 октября в 11.00

«Блокчейн», «криптовалюта», «майнинг» – эти слова в последние месяцы ворвались в российскую действительность в контексте новой экономики и новых вызовов времени. О том, что это с чем это есть, будем разбираться в серии онлайн-конференций на siapress.ru. Первый разговор – о том, что же такое блокчейн и кто такие майнеры, мы проведем во вторник, 31 октября. Гость студии – Иван Мараховка, технический директор проекта Neironix – независимого рейтингового агентства для краудфандинговых проектов ICO, созданного и базирующегося в Сургуте.

Свои вопросы вы можете задавать в комментариях к этому видео.

Начало эфира – 31 октября в 11.00.