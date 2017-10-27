​Африка в Сургуте //ВИДЕО

27 октября, в пятницу, siapress.ru пообщается с уникальным гостем, прибывшим в Сургут прямиком из… Нигерии! Преподаватель университета, кандидат философских наук и коллекционер африканского искусства Павел Ушаков оказался в наших северных краях не случайно. Он привез выставку «Магия Африки». Экспозиция открывается 26 октября на площадке галереи современного искусства «Стерх».

Мы расспросим Павла Ушакова о том, что именно он представит на выставке (поговаривают, он покажет нечто интересное прямо в студии siapress.ru) и о том, как там, в Африке?

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Справка: Павел Владимирович Ушаков родился 9 июня 1974 года в Алма-Ате КазССР. Окончил Алтайский государственный университет. Кандидат философских наук (тема диссертации — «Философский анализ мистических аспектов бытия человека»). Работал в различных вузах Барнаула. Начиная с 2010 года, работает в должности associate professor в American University of Nigeria.