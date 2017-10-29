Когда искусственный интеллект станет умнее нас? Сергей Марков, специалист по методам машинного обучения, основатель портала XX2 век // ONLINE 29 октября в 15:00

В последнее время скорость развития искусственного интеллекта стала действительно впечатляющей. Нейросети обыгрывают человека в сложные интеллектуальные игры, и все чаще в обществе идут разговоры о будущем ИИ. Станет ли машина умнее человека? Восстанут ли компьютеры против своих создателей? На эти и другие вопросы постарается ответить специалист по методам машинного обучения, основатель портала XX2 век Сергей Марков во время онлайн-конференции 29 октября в 15:00. Свои вопросы читатели siapress.ru могут оставлять в комментариях.