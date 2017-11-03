В 40 процентах случаев ПФР отказывает в перерасчете пенсий за нестраховые периоды, так как они невыгодны пенсионеру // ВИДЕО

Онлайн-конференция с начальником Управления ПФР в Сургуте Натальей Куксенко.
Во время интервью мы поговорили о перерасчете пенсий работающим пенсионерам, индексации пенсий, перерасчете за нестраховые периоды и так далее.
Онлайн-конференция с начальником Управления ПФР в Сургуте Натальей Куксенко.
Во время интервью мы поговорили о перерасчете пенсий работающим пенсионерам, индексации пенсий, перерасчете за нестраховые периоды и так далее.
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