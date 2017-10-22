​И грустно, и смешно: жизнь как перформанс// Музыкант Псой Короленко//ONLINE 22 октября в 11.00

Сегодня в Сургуте впервые выступит московский музыкант, культовая фигура постсоветской сцены — Псой Короленко. Концерт под названием «Сестра моя жизнь» состоится на площадке культурного центра «Порт» в 18:00.

В студии siapress.ru мы поговорим с Псоем Галактионовичем о музыке, постмодернизме, мате в искусстве и о тех, кто приходит на его концерты

Псой Галактионович Короленко, он же Павел Эдуардович Лион, — поэт, художник-концептуалист, автор и исполнитель песен, кандидат филологических наук, а также преподаватель МГУ.

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