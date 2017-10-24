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«Новогодним оформлением Сургута нужно было заниматься еще в феврале-марте. Боюсь, в этом году все будет как обычно» // ВИДЕО

Онлайн-конференция с генеральным директором компании «СветоДизайн-Югра» Рустемом Юсуповым

24 октября в 11.00 в студии siapress.ru состоится беседа с Рустемом Юсуповым — руководителем успешной сургутской компании, активистом Общероссийского народного фронта и просто человеком, которому небезразлична судьба родного города. Поговорим о стратегии развития города - что уже сделано и чего городу, на сегодняшний день, не хватает?

Задавать вопросы гостю можно в комментариях к этой новости.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 1036, комментариев: 3


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Комментарии:
Столыпин
не нравится
19 октября в 16:19
О как резво взял курс. Молодежь, что сказать. Об успехе-то каком речь? Хвастаться им принято теперь?
Посмотрим, чего про "перезагрузку" скажете. Давно о ней в разных формациях беседы ведутся. А до дел мало кто дошел.
Альберт Леонов
не нравится
22 октября в 07:19
любит "наш" человек говорить о перспективах, и чем дальше - тем они радужнее. Говорить надо о настоящем, не забывать о прошлом....
Кто вспомнит что и кто говорил в конце 2017 года?
Мало ли чего кому в голову обрело?!
Живи настоящим, будущее само придет ...
крокодил Столыпин
не нравится
Сегодня в 11:10
Вообще-то Светодизайн занимается архитектурной подсветкой, и весьма успешно. Разве не радует глаз их работа? Или забыли тусклый город ещё в начале 2000-х?

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