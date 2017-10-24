«Новогодним оформлением Сургута нужно было заниматься еще в феврале-марте. Боюсь, в этом году все будет как обычно» // ВИДЕО

24 октября в 11.00 в студии siapress.ru состоится беседа с Рустемом Юсуповым — руководителем успешной сургутской компании, активистом Общероссийского народного фронта и просто человеком, которому небезразлична судьба родного города. Поговорим о стратегии развития города - что уже сделано и чего городу, на сегодняшний день, не хватает?

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