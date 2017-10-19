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Куда идет русская литература? Профессор Юрий Дворяшин, 19 октября в 13.00

19 октября в 13.00 в студию СИА-ПРЕСС придет особый гость — литературовед, профессор, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького, входящего в структуру РАН, Юрий Дворяшин. С ним мы обсудим актуальные вопросы современной литературы, культуры и образования. Свои вопросы Юрию Александровичу вы можете задавать в комментариях к этой новости.


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17 октября в 16:29, просмотров: 560, комментариев: 5


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Комментарии:
Ю.Н.
не нравится
17 октября в 20:53
Юрий Александрович, здравствуйте! Вышел новый роман Виктора Пелевина, у меня вопрос: входит ли, на ваш взгляд, этот писатель в список авторов, чьи произведения интересны не только социологу или историку, но и профессиональному литературоведу?

Вообще интересно услышать ваше мнение о Пелевине и Сорокине: следите ли вы за их творчеством, если да, то менялось/меняется ли ваше отношение к нему или же остается неизменным? Наверняка есть авторы, которых вы можете порекомендовать либо вместе с названными, либо (что, наверное, более вероятно) вместо них. Расскажите о них тоже.

Спасибо!
Сергей Б
не нравится
17 октября в 22:35
У меня вопрос попроще, чем у Ю.Н. и не совсем о литературе.
Современный русский язык отличается от языка, скажем 18-го века, более прагматичным содержанием. Куда идет русский язык, как инструмент коммуникативной функции общения? Будет ли он сокращаться для скорости передачи информации, насколько будет дополняться новыми словами, как будут изменяться понятия существующих слов, легализуется ли сленг общения в интернете орфографическими правилами?
Попросту говоря, как будут общаться, люди на русском языке и как будут выглядеть литературные произведения, лет через пятьдесят?

Если что, спасибо.
Саша Алексеев
не нравится
18 октября в 17:29
У меня вопрос и вовсе простецкий: с точки зрения литературоведа, кто из современных российских авторов наиболее художественно и содержательно отображает в своём творчестве текущую жизнь общества и личности.
Спасибо.
instas
не нравится
Сегодня в 01:35
Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, какая судьба у альманаха "Сургут литературный" и есть ли у него будущее? А отсюда и вопрос более серьезный - развивается ли за последние 10 лет литература в Сургуте? Или лучшие годы уже позади?
ieroglif8
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Сегодня в 12:50
Вопрос также о будущем русской литературы вообще, как Вы предполагаете, какие пути развития возможны сейчас и какие перспективы видны в ближайшее время и в дальнейшем? Хотя вопрос и рискует продублировать тему беседы. Существуют различные мнения: в этом году удалось послушать семинар прозаика и критика Романа Сенчина, его взгляд на будущее довольно печален. И читательский вопрос: на что ориентироваться при выборе произведений современных авторов в нынешнем многообразии, возможно, на листы литературных премий?

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