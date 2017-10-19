19 октября в 13.00 в студию СИА-ПРЕСС придет особый гость — литературовед, профессор, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького, входящего в структуру РАН, Юрий Дворяшин. С ним мы обсудим актуальные вопросы современной литературы, культуры и образования. Свои вопросы Юрию Александровичу вы можете задавать в комментариях к этой новости.
Куда идет русская литература? Профессор Юрий Дворяшин, 19 октября в 13.00
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17 октября в 16:29, просмотров: 560, комментариев: 5
Вообще интересно услышать ваше мнение о Пелевине и Сорокине: следите ли вы за их творчеством, если да, то менялось/меняется ли ваше отношение к нему или же остается неизменным? Наверняка есть авторы, которых вы можете порекомендовать либо вместе с названными, либо (что, наверное, более вероятно) вместо них. Расскажите о них тоже.
Спасибо!