Куда идет русская литература? Профессор Юрий Дворяшин, 19 октября в 13.00

19 октября в 13.00 в студию СИА-ПРЕСС придет особый гость — литературовед, профессор, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького, входящего в структуру РАН, Юрий Дворяшин. С ним мы обсудим актуальные вопросы современной литературы, культуры и образования. Свои вопросы Юрию Александровичу вы можете задавать в комментариях к этой новости.