​Сургут и Фареры: где параллели? Музыкант, режиссер и художник Хайдрик (Фарерские острова)

20 октября в 13.00 в студии siapress.ru состоится беседа с музыкантом, режиссером и художником Хайдриком (Heiðrik) — уроженцем далеких Фарерских островов. Он прибудет в наш город, чтобы выступить на сцене Сургутской филармонии в рамках фестиваля искусств «60 параллель».

Концерт Хайдрика под названием «Funeral» состоится вечером 21 октября. К слову, вместе с фарерскими музыкантами участие в программе примет и Струнный квартет Сургутской филармонии.

Во время интервью мы поговорим с заморским гостем о межкультурных коммуникациях, особенностях его творчества, впечатлениях от России и многом другом. Поговаривают, что Хайдрик даже споет вам в прямом эфире!

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