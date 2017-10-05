Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00

В век цифровой экономики, когда технологии все чаще заменяют человека, когда дети разбираются в гаджетах лучше родителей, когда интернет – более авторитетный источник получения информации, чем учебник или книга, где место учителя? Смогут ли сегодняшние педагоги соответствовать вызовам времени? Кто и чему будет учить наших детей? Смогут ли роботы заменить человека в педагогике? Как изменится система образования, и какие образовательные технологии будут внедрены уже в этом учебном году? Какие профессии будут востребованы в ближайшие 10 лет, и какие профессии исчезнут? Чему учиться сегодня, чтобы завтра попасть в «социальный лифт»?

5 октября в 12:00 в конференц-зале СИА-ПРЕСС состоится конференция, в ходе которой вы сможете задать свои вопросы:

Раисе Юрьевне Журавлевой - генеральному директору международного образовательного центра Lingua;

Говарду Вильямсу - UniversityofSouthWales, FacultyofBusinessandSociety, ProfessorofEuropeanYouthPolicy, Expert, YouthDepartment, CouncilofEurope (Уэльс);

Людмиле Витальевне Журавлевой - президенту образовательного консорциума Lingua;

Олегу Подольскому, заместителю руководителя Проектного центра по развитию цифровой платформы талантов Агентства стратегических инициатив г. Москва

и другим экспертам.

Конференция будет транслироваться он-лайн на сайте www.siapress.ru, www.lingua-surgut.ru в режиме реального времени.