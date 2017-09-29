Кто инвестирует в район? Председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев // ONLINE 29 сентября в 15:00

Недавно стало известно, что Сургутский район занял первое место в рейтинге инвестиционного климата в Югре. Помимо этого, в муниципалитете ведется работа над несколькими крупными проектами: завод по переработке моторных масел и индустриальный парк. О том, как району совершить скачок в рейтинге и как работает стратегия по привлечению инвестиций мы поговорим с председателем комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамином Матаевым во время онлайн-конференции 29 сентября в 15:00. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под этим постом.