Возможны ли прозрачные закупки в бизнесе? Антон Баек и Анна Чурманова // ONLINE 25 сентября в 14:00

23 октября в Сургуте пройдет форум «Конкурентная среда», на котором предприниматели со всего округа сферу закупок в бизнесе. О том, как будет проходить форум и как добиться прозрачности сферы закупок мы поговорим с директором центра привлечения инвестиций Торгово-промышленной палаты Югры Антоном Баеком и генеральным директором сургутской торгово-промышленной палаты Анной Чурмановой. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях.