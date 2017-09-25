23 октября в Сургуте пройдет форум «Конкурентная среда», на котором предприниматели со всего округа сферу закупок в бизнесе. О том, как будет проходить форум и как добиться прозрачности сферы закупок мы поговорим с директором центра привлечения инвестиций Торгово-промышленной палаты Югры Антоном Баеком и генеральным директором сургутской торгово-промышленной палаты Анной Чурмановой. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях.
Возможны ли прозрачные закупки в бизнесе? Антон Баек и Анна Чурманова // ONLINE 25 сентября в 14:00
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22 сентября в 17:49, просмотров: 418, комментариев: 0