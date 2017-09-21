Сургутский район собирается праздновать свое 95-летие. О том, как проходит подготовка к празднованию, а также о развитии социальной сферы муниципалитета мы поговорим с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной. Онлайн-конференция состоится 21 сентября в 13:00. Читатели могут оставлять свои вопросы в комментариях под этим постом.
Чего ждать в соцсфере Сургутского района? Татьяна Османкина, заместитель главы Сургутского района // ONLINE 21 сентября в 13:00
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20 сентября в 14:50, просмотров: 497, комментариев: 2
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