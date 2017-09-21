Чего ждать в соцсфере Сургутского района? Татьяна Османкина, заместитель главы Сургутского района // ONLINE 21 сентября в 13:00

Сургутский район собирается праздновать свое 95-летие. О том, как проходит подготовка к празднованию, а также о развитии социальной сферы муниципалитета мы поговорим с заместителем главы Сургутского района Татьяной Османкиной. Онлайн-конференция состоится 21 сентября в 13:00. Читатели могут оставлять свои вопросы в комментариях под этим постом.