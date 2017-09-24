Как бороться с медицинскими мифами? Алексей Водовозов, научный журналист, врач-терапевт высшей категории // ONLINE 24 сентября в 14:30

В России, да и во всем мире, в последние годы распространяются медицинские мифы. «ВИЧ – это ложь», «прививки приводят к аутизму», «гомеопатия лечит» и другие заблуждения набирают популярность в массовом сознании. Но если антинаучные мифы в других областях знания вреда не наносят или он относительно невелик, то в случае с медициной речь идет уже о здоровье человека. О том, к чему может привести распространение таких идей и как с ними бороться, мы поговорим с научным журналистом, участником форумов "Ученые против мифов", врачом-терапевтом высшей категории Алексеем Водовозовым, который посетит Сургут со своей научно-просветительской лекцией. Онлайн-конференция состоится 24 сентября в 14:30. Свои вопросы читатели могут оставлять в комментариях под этим постом.