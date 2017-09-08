​Наши в Монако // ВИДЕО

8 сентября в 15:00 в студию siapress.ru придет народный театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ в лице его режиссера и художественного руководителя Виктора Проскурякова, а также актеров труппы Александра Рысина и Александры Воробьевой. Коллектив недавно вернулся из Монако, где успешно выступил на Всемирном фестивале любительских театров. Мы поговорим о дальней поездке сургутских театралов, их планах на будущее и обсудим актуальные проблемы.

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