Сургут и Нижневартовск: культурные точки соприкосновения // ONLINE// 7 сентября, 11:00// художник и дизайнер Иван Демьяненко

7 сентября в 11:00 в студии siapress.ru состоится беседа с художником и дизайнером из Нижневартовска Иваном Демьяненко. Мы обсудим его предстоящую персональную выставку в Сургуте, актуальные события в сфере культуры, как живется молодому художнику в Югре и многое другое.

Уважаемые посетители портала, вы можете задать свои вопросы в комментариях ниже!

Справка: Иван Владимирович Демьяненко — художник и дизайнер, преподаватель факультета искусств и дизайна Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Окончил Ханты-Мансийский колледж искусств и Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств (Филиал Уральской государственной архитектурной художественной академии).