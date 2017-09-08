Зачем идти на выборы? Игорь Кондратцев, кандидат в депутаты Думы Югры от ЛДПР // ONLINE 8 сентября в 11:00

В России приближаются день дополнительных выборов, которые пройдут и в Югре. 10 сентября в Сургуте выберут депутата в Думу округа и как обычно в дни избирательных кампаний у людей возникает вопрос – зачем идти на участок и подавать за кого-то свой голос. Ответ на вопрос мы постараемся найти с кандидатом в депутаты Думы Югры от ЛДПР Игорем Кондратцевым в ходе онлайн-конференции 8 сентября в 11:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.