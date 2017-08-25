«Из нынешних дошкольников 65 процентов будут работать на специальностях, которых сейчас даже не существует. К этому надо готовиться» // ВИДЕО

Искусственный интеллект и прочие инновационные технологии повсеместно заменяют человека. Мы все чаще обходимся без людей-посредников: не выходя из дома покупаем авиабилеты, управляем банковским счетом, вызываем такси. Для этого нам теперь не нужны кассиры, бухгалтеры или диспетчеры. Совершенно очевидно, что скоро привычные нам специальности постепенно исчезнут. Им на смену приходят совершенно новые профессии, которые мы раньше и представить себе не могли. Поэтому будущее — это настоящий вызов для сегодняшних детей и подростков, которым предстоит в нем жить и работать.

Так чему учить и как учиться, чтоб наши дети смогли попасть в социальные лифты? Об этом поговорим с генеральным директором международного образовательного центра Lingua Раисой Журавлевой 25 августа в 15.00.

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