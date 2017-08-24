В прямом эфире siapress.ru начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством, ОУР УМВД России по Сургуту, капитан полиции Михаил Малявко.
Михаил Малявко: "С покупкой товаров в интернете стоит быть осторожными — именно так чаще всего обманывают людей мошенники"
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18 августа в 11:17, просмотров: 2382, комментариев: 0
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