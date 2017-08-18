Последние месяцы в окружной политике проходят под знаком активных попыток властей наладить диалог с молодежью. Частью этого процесса стало создание молодежных парламентов при муниципальных думах. О том, чем конкретно будут заниматься новые общественно-политические структуры мы поговорим с председателем молодежного парламента Сургутского района Артемом Щепотьевым 18 августа в 13:00. Свои вопросы можете задавать в комментариях.
"Нам неважно, как проголосует молодежь. Главное, чтобы она пришла на выборы" // ВИДЕО
Онлайн-конференция с председателем молодежного парламента Сургутского района Артемом Щепотьевым
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17 августа в 12:37, просмотров: 437, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00