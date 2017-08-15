В последних числах июля стало известно, что Сургутский район до конца года собирается полностью ликвидировать балки. Это оказалось возможным благодаря деньгам, которые выделил округ – 430 миллионов рублей. Эти средства пойдут на покупку квартир для жителей балков. О том, как, будет выглядеть эта процедура, какие подводные камни при этом есть и сколько продлится программа мы поговорим с директором департамента имущественных и земельных отношений Сургутского района Юлией Марковой. Свои вопросы можете задавать в комментариях.
"Самое главное, чтобы жители балков не затягивали с подачей документов - времени у них мало"// ВИДЕО
Онлайн-конференция с директором департамента имущественных и земельных отношений Сургутского района Юлией Марковой
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