"Самое главное, чтобы жители балков не затягивали с подачей документов - времени у них мало"// ВИДЕО

В последних числах июля стало известно, что Сургутский район до конца года собирается полностью ликвидировать балки. Это оказалось возможным благодаря деньгам, которые выделил округ – 430 миллионов рублей. Эти средства пойдут на покупку квартир для жителей балков. О том, как, будет выглядеть эта процедура, какие подводные камни при этом есть и сколько продлится программа мы поговорим с директором департамента имущественных и земельных отношений Сургутского района Юлией Марковой. Свои вопросы можете задавать в комментариях.