​Как распознать инсульт и оказать первую помощь? //2 августа, 15.30// невролог Инсультного центра Травмбольницы Сургута Екатерина Остапчук

2 августа в 15:30 в прямом эфире siapress.ruсостоится разговор с неврологом Инсультного центра Травматологической больницы Сургута Екатериной Остапчук.

Беседа будет посвящена актуальной и серьезной теме инсульта. Врач расскажет, как распознать этот опасный недуг, а главное — как правильно оказать первую помощь человеку с инсультом. Кроме того, Екатерина Сергеевна объяснит, почему случается острое нарушение мозгового кровообращения, кто в группе риска и как снизить свои шансы на возникновение инсульта.

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