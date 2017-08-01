«Я из тех художников, которые хотят остаться в Сургуте...» // ВИДЕО

Художница и создательница филиала гончарной школы «Колокол» в Сургуте Анастасия Наумова рассказала в студии siapress.ru об особенностях гончарного дела, о том, как живется и работается молодому художнику у нас в городе, почему мастер-классы крайне востребованы среди сургутян, и зачем оные массово идут учиться лепить горбатого кита.