Художница и создательница филиала гончарной школы «Колокол» в Сургуте Анастасия Наумова рассказала в студии siapress.ru об особенностях гончарного дела, о том, как живется и работается молодому художнику у нас в городе, почему мастер-классы крайне востребованы среди сургутян, и зачем оные массово идут учиться лепить горбатого кита.
«Я из тех художников, которые хотят остаться в Сургуте...» // ВИДЕО
Онлайн-конференция с художником, педагогом и руководителем гончарной школы «Колокол» Анастасией Наумовой
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