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Чем занимаются профсоюзы в Сургуте? // председатель независимого профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин // ONLINE 25 июля в 13:00

20 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил оштрафовать Россию на шесть тысяч евро по делу о председателе независимого сургутского профсоюза «Профсвобода» Александра Захаркина. Его задержали в 2009 году за организацию пяти одиночных пикетов в Сургуте . Участников и организаторов тогда задержали и привлекли к административной ответственности. ЕСПЧ постановил, что Россия в данном случае нарушила право на свободу мирных собраний.О причинах пикета 2009 года, задержании, работе профсоюзов в Сургуте и решении суда мы поговорим с Александром 25 июля в 13:00. Свои вопросы можете задавать в комментариях.


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21 июля в 15:04, просмотров: 1058, комментариев: 6


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Комментарии:
Елена Тугарева
не нравится
Сегодня в 10:55
Моя коллега (фельдшер РЖД) сообщила, что старший фельдшер не допускает её к работе, и не ставит её в график, требуя помимо листа нетрудоспособности (из которого следует, что лечащий врач допускает её приступить к работе по состоянию здоровья) ещё и заключение мед.комиссии о её пригодности к работе. Каковы её действия в данной ситуации?
Александр Захаркин Елена Тугарева
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Сегодня в 11:19
Более чем явно, не со ст. фельдшером ваша коллега заключила Трудовой договор, а значит - ст.фельдшер не имеет права отстранять её от работы (вероятно - представитель работодателя гл. врач).
К тому же, по ст.76 Трудового Кодекса при отстранении от работы обязательно должен быть издан работодателем Приказ, а с графиком ваша коллега обязательно должна быть ознакомлена работодателем не менее чем за месяц (см. ст.103 Трудового Кодекса).
Поэтому, рекомендую:
написать работодателю
"Заявление
(всегда пишется в двух экз. - один принимающей стороне, а другой себя с отметкой принимающей стороны о времени и дате принятия у вас заявления + подпись)
Прошу вас:
а) пояснить письменно - на каком основании ст.фельдшер не допускает меня к работе;
б) ознакомить меня с графиком работы за июль, август 2017 года".
И, после подачи заявления пусть она находиться на своём рабочем месте,
а то её не замедлят юристы работодателя (могу утверждать, что они в этом случае совести не имеют) ПОДСТАВИТЬ, и уволить за прогул,
если она с неподтверждённых слов ст.фельдшера будет не выполнять свои трудовые обязанности, или находиться не на своём рабочем месте.
Елена Тугарева
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Сегодня в 11:32
А заключение медицинской комиссии моей коллеге надо старшему фельдшеру предоставлять?
Александр Захаркин Елена Тугарева
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Сегодня в 11:41
Вы спросили "что делать", и я вам ответил, так как без Приказа и без оснований отстранения, которые должны быть отражены в Приказе - пока ничего предпринимать ей ненужно (кроме, как находиться на рабочем месте),
ибо, слова ст.фельдшера порождают такие же юридические последствия, как и "сотрясение воздуха" (чем они и являются), ведь, ст.фельдшер не имеет права издавать Приказ по ст.76 Трудового Кодекса (рекомендую: внимательно эту статью прочитать).
Елена Тугарева
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Сегодня в 11:44
Спасибо. Понятно. Наверное, пусть она к вам сама обращается,
если дадите ей контакты...
Александр Захаркин
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Сегодня в 11:48
Мы консультируем и защищаем трудовые права только членов нашего профсоюза (которым может стать любой работник),
это я здесь "промежду прочим" отвечаю,
а сайт профсоюза profsvoboda.do.am ; мой т. 89058293716.

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