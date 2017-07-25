Чем занимаются профсоюзы в Сургуте? // председатель независимого профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин // ONLINE 25 июля в 13:00

20 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил оштрафовать Россию на шесть тысяч евро по делу о председателе независимого сургутского профсоюза «Профсвобода» Александра Захаркина. Его задержали в 2009 году за организацию пяти одиночных пикетов в Сургуте . Участников и организаторов тогда задержали и привлекли к административной ответственности. ЕСПЧ постановил, что Россия в данном случае нарушила право на свободу мирных собраний.О причинах пикета 2009 года, задержании, работе профсоюзов в Сургуте и решении суда мы поговорим с Александром 25 июля в 13:00. Свои вопросы можете задавать в комментариях.