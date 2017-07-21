О чем говорят: итоги политического сезона в Сургуте. Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский // ONLINE 21 июля в 15.00

СИА-ПРЕСС подводит итоги политического сезона. В пятницу, 21 июля, главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский вспомнят и обсудят самые важные события в Сургуте за прошедшие полгода: кадровые перемены, историю с приватизацией коммунальных предприятий и локальные попытки власти навести порядок в городе.

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Эфир начнется 21 июля в 15.00.