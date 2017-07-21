О чем говорят: итоги политического сезона в Сургуте. Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский // ONLINE 21 июля в 15.00

СИА-ПРЕСС подводит итоги политического сезона. В пятницу, 21 июля, главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский вспомнят и обсудят самые важные события в Сургуте за прошедшие полгода: кадровые перемены, историю с приватизацией коммунальных предприятий и локальные попытки власти навести порядок в городе.
Вы можете задавать ведущим вопросы и предлагать темы для обсуждения в комментариях к этой новости.
Эфир начнется 21 июля в 15.00.
Дороги делает, денежки народные тратим, а получается как всегда!
После дождя или во время его надо "качество" проверять... вода все покажет! Ощущение такое что дороги делают и принимают "враги народа"! Возле каждой остановке или пешеходного перехода - лужа! Плывите горожане... пример: ремонт ул Мелик-Карамова от улице Геологической! Это форменное издевательство на горожанами!
Сделали так, что хуже стало... да не спорю в солнечный день это не видно, а как дождь хороший прошел, сразу "факт на лицо"!