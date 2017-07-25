Подводить итоги политического сезона в студию siapress.ru придет депутат Госдумы РФ Александр Сидоров. Обсудим все самые интересные законопроекты, которые рассматривал федеральный парламент, а также актуальные события, которые происходят в Сургуте и Югре.
«Мое отношение к приватизации коммунальных активов Сургута - негативное» // ВИДЕО
Онлайн-конференция с депутатом Госдумы Александром Сидоровым
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14 июля в 11:05, просмотров: 1756, комментариев: 8
Из каких федеральных проектов планируется вернуть затраченные средства в окружной бюджет?