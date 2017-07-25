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«Мое отношение к приватизации коммунальных активов Сургута - негативное» // ВИДЕО

Онлайн-конференция с депутатом Госдумы Александром Сидоровым

Подводить итоги политического сезона в студию siapress.ru придет депутат Госдумы РФ Александр Сидоров. Обсудим все самые интересные законопроекты, которые рассматривал федеральный парламент, а также актуальные события, которые происходят в Сургуте и Югре.


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14 июля в 11:05, просмотров: 1756, комментариев: 8


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Комментарии:
gizn3
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15 июля в 10:22
Подскажите, сколько средств было затрачено на Вашу предвыборную кампанию в ГД из окружного бюджета, частных и корпоративных средств, личных сбережений?
Из каких федеральных проектов планируется вернуть затраченные средства в окружной бюджет?
Альберт Леонов
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16 июля в 10:10
Леонидович, научи наших депутатов как нужно проверять качество ремонта дорого! Они в этом "ни му-хрю". Поделись опытом, что нужна лаборатория , которая бы но потом благополучно почила. городом управлять это не в соцсетях пиарится, и тяжелый труд. Один раз обращался к тебе с проблемой - решили ее на половину. Отчитались зато... Хочу еще раз попросить, поставьте еще две урны на перекрестен М-Карамова - Югорская, по пути моего следования они стоят, на противоположной стороне - нет. Хотя там почти ежедневно совершает пешие прогулки Госпожа председатель думы, но толи руки не доходят, может вообще мелко для ее статуса. Не видит проблему. от количества урн в городе напрямую зависит чистота в городе. И еще одна просьба на перекрестке вышеуказанных улиц , где дорогу тоже переходит госпожа председатель , лужа была, сейчас заканчивается ремонт перекрестка , а там наремонтировали так, что не лужа виде потока воды а цельное озеро лебединое. За что мы платим налоги ? что бы нас найти самые наши налоги нас и в дураках оставляли?
еще одна просьба: идет полнейшая дискриминация традиционной религии ХМАО - буддистов. Минюст отказывает в регистрации общины, не только мне но и буддистам проживающим в Ханты-Мансийски, Мы же денег не просим и не требуем, ступу просветления в Ханты-Мансийски содержат последователи учения будды, ремонтируют ее, облагораживают, скоро при моей помощи сделаем ее одним из значимых объектов на территории округа. В Сургуте тоже ничего не просим, сам все делаю ... А признать нас официально - желания нет! Они что думаю что не признавая нас официально они вычеркнут нас из истории Сургута , округа? Мы здесь жили в период Кулайской культуры и сейчас живем были при царе и при Сталине, при демократах !
Жучка
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18 июля в 13:46
Здравствуйте!

1. Как Вы относитесь к приватизации Муниципального предприятия "Городские тепловые сети"? Правильно ли отдавать стратегический объект в частную собственность? Сделать предприятие, которое позволяет людям не замёрзнуть в -40, неконтролируемым на 100 процентов государством?

2. В Сургуте существует глобальная проблема с ремонтом лифтов многоэтажных домов. Это то оборудование, неисправность которого может привести к угрозе жизни и здоровья людей, ограничить передвижение мам с маленькими детьми, инвалидам. Почему-то ремонт фасадов домов стоит в приоритете по отношению к безопасности людей.
Вопрос: ПОЧЕМУ?! И можете ли вы каким-либо образом изменить ситуацию? Чиновники пытаются это обьяснить плохой собираемостью сборов на кап. ремонт, но эти взносы все равно рано или поздно с граждан взыскивают, в добровольном или судебном порядке, а безопасность не обеспечивают? За год все равно все деньги фонд не осваивает. Почему?
Жучка
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18 июля в 13:50
Этот год объявлен годом экологии. Есть ли какие-либо новые законопроекты на эту тему?
Раз его назвали так, то значит за этот год в природе что-то должно к лучшему произойти?
Александр Захаркин
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20 июля в 20:06
1.
Будучи мэром, вы относились либерально к проведению акций профсоюза "Профсвобода", и даже, не отказывали в обеспечении его работы.
НО, сейчас произошло резкое изменение в сторону "наблюдений сквозь пальцы" на нарушение прав работников и их объединений, в том числе и массовые судебные отказы и откровенные судебные ЛЯПЫ...
Чем это вызвано?
Уж не излишним ли "лизанием" властями работодателя в связи с постоянно длящимся "кризисом в РФ"?

2.
Как вы относитесь к СОУТ - "специальная оценка условий труда", которая ТИХО, но похлеще МММ ограбила работников РФ, и лишила и части отпусков "за вредность" в результате МАССОВОГО улучшения условий труда по всей РФ?

СПАСИБО

Сергей Б Александр Захаркин
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20 июля в 21:28
Это вызвано излишним, со стороны чиновников, лоббированием интересов компаний, в которых задействованы государственные чиновники, чья прибыль сократилась, соответственно, вместе с прибылью компаний, в связи с кризисом.
Сергей Б
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20 июля в 21:28
Не любят правозащитника Сидорова в родных пенатах. Не голубь мира.
Сергей Сухоставский
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Сегодня в 10:20
Здравствуйте, Александр Леонидович.
В бытность вашего мэрства на территории Вечерней школы была построена площадка для городошного спорта, за что вам спасибо. Сегодня, к сожалению, пользоваться ею нет возможности из-за правовых нюансов: территория образовательного учреждения, площадка нигде не числится по документам, формально её нет. Спорткомитет развел руками, в ДепОбр-я кадровые катаклизмы. Впечатление такое, что решать вопросы в нынешней администрации боятся. Раньше чиновников наказывали за бездействие, а теперь, похоже, что наоборот: ничего не трогай и тебе не влетит. Хотелось бы узнать вашу оценку качества сегодняшней городской власти. Почему на смену сургутянам приходят "варяги"? Они что, лучше знают проблемы нашего города? Или это просто чей-то пасьянс? Чей?

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