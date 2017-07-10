В июне в Сургуте впервые начала свою работу Молодежная палата при городской думе. О том какую роль будет играть эта структура в принятии решений и как сургутская молодежь участвует в политике мы поговорим с председателем палаты Юрием Стрельцом 10 июля в 10:00. Свои вопросы можете задавать в комментариях.
«Я думаю, что если мы предметно поговорим со сторонниками Навального, они перейдут в конструктивное русло» // ВИДЕО
Онлайн-конференция с председателем молодежной палаты при думе Сургута Юрием Стрельцом
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09 июля в 16:44, просмотров: 590, комментариев: 1