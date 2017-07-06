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«По уровню смертности «сердечников» Сургут находится на уровне стран Восточной Европы. Это в два раза ниже, чем в среднем по России» // ВИДЕО

Онлайн-конференция с главврачом окружного кардиологического диспансера Ириной Урванцевой

На Всероссийском конкурсе врачей в 2017 году в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» победила главврач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. С ней в онлайн-студии siapress.ru мы обсудим нынешнее положение дел в ОКДЦ, сердечные дела сургутян и новые проекты, которые призваны этих же сургутян спасать.

Свои вопросы вы можете задать в комментариях к этой новости.


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03 июля в 17:44, просмотров: 1295, комментариев: 14


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Комментарии:
ммб
не нравится
03 июля в 23:40
Добрый день! 26 июня цитата:"— Как вы информируете население об акциях?

— Мы шагаем в ногу со временем. Сегодня Окружной кардиодиспансер есть в большинстве социальных сетей. Достаточно лишь присоединиться к нам в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме», и вы всегда будете получать свежие новости о проекте «Красное платье»."
Но ВК и ОК выдают, что такого сообщества нет. Тогда как же людям узнать о ваших акциях?
Пусть говорят ммб
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04 июля в 09:32
vk.com/okd.hmao
facebook.com/okd.hmao
Instagram.com/okd.hmao
Добро пожаловать)
Швондер
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04 июля в 10:42
Ира, когда ты уже уйдешь на пенсию
Анна Филонова
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04 июля в 15:40
не на пенсию госпожа Урванцева собирается… не на пенсию...
отличное настроение
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04 июля в 23:20
Что дает вашему кардиоцентру победа в конкурсе. Как эта победа отразится на качестве услуг?
хочу знать
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05 июля в 14:58
Ирина Александровна, правда ли,что в вашем диспансере делают все те же операции на сердце, что и в Москве?
Алексей Анохин
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05 июля в 22:58
Случайно на медосмотре узнал что когда-то на ногах перенес инфаркт!такое вообще возможно?может тогда эти диспансеризации делать отдельно по сердцу,отдельно по онкологии.от чего у нас чаще умирают
Швондер
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Сегодня в 08:38
Новенькие - вы кто вобще все? Уборщицы этого медпункта?
Ольга Никифорова
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Сегодня в 09:43
Может ли человек сам себе помочь при сердечном приступе?
Сергей Глинских
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Сегодня в 09:54
Здравствуйте Ирина Александровна!
Считаю возглавляемое Вами лечебное учреждение лучшим в городе. Спасибо Вам за Вашу работу! Хотя конечно как и в любом большом деле не обходится без не доработок.
Прошу ответить на вопрос и выполнить просьбу.
1. Около года назад я обращался к Вам с жалобой на неадекватность и хамство уролога Морозова. А в сентябре 2016 года по сообщению в СМИ и социальных сетях прошла информация, что он на своем джипе буквально переехал девушка на территории ОКДЦ.
Расскажите подробней о этой трагедии. Чем закончилось следствие? Как состояние здоровья пострадавшей? И продолжает ли у Вас трудится этот лихач и хам?
2. Рекреационные зоны видимо называются так по тому, что людям нужен отдых от городского шума, загрязненного воздуха, а так же мельканий машин, дорог и рекламы разного сорта. По этому люди ходят в парки, что бы послушать птиц, подышать свежим воздухом и дать своим глазам отдохнуть на зелени трав и деревьев. По этому очень раздражает когда ты идешь в парке "За Саймой" по глухой, уютной алее и вдруг... раз баннер.
Раздражает и бесит даже если на этом баннере написаны советы по здоровью и размещены логотипы спонсоров.
Уважаемая Ирина Александровна! Уберите пожалуйста баннеры установленные в рамках Вашего проекта "Тропа здоровья" с территории парка "За Саймой".

Швондер Сергей Глинских
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Сегодня в 11:21
Уролог не удержался и заржал?)))) Это проблемы не уролога....
Швондер
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Сегодня в 11:22
Сергей, размер не главное
Швондер
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Сегодня в 11:37
Давайте поможем Сергею))) один минус - один сантиметр
Dochimacho
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Сегодня в 12:27
Да уж. Лучшее учреждение медицины в городе. Пациенты после плановых операций не выходят из наркоза, после приема у врача почему то обширный инфаркт и на кладбище. Ну а если надоть побыстрей прооперироваться, то через взятку.

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