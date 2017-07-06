«По уровню смертности «сердечников» Сургут находится на уровне стран Восточной Европы. Это в два раза ниже, чем в среднем по России» // ВИДЕО

На Всероссийском конкурсе врачей в 2017 году в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» победила главврач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. С ней в онлайн-студии siapress.ru мы обсудим нынешнее положение дел в ОКДЦ, сердечные дела сургутян и новые проекты, которые призваны этих же сургутян спасать.

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