«По уровню смертности «сердечников» Сургут находится на уровне стран Восточной Европы. Это в два раза ниже, чем в среднем по России» // ВИДЕО

На Всероссийском конкурсе врачей в 2017 году в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» победила главврач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. С ней в онлайн-студии siapress.ru мы обсудим нынешнее положение дел в ОКДЦ, сердечные дела сургутян и новые проекты, которые призваны этих же сургутян спасать.
Свои вопросы вы можете задать в комментариях к этой новости.
— Мы шагаем в ногу со временем. Сегодня Окружной кардиодиспансер есть в большинстве социальных сетей. Достаточно лишь присоединиться к нам в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме», и вы всегда будете получать свежие новости о проекте «Красное платье»."
Но ВК и ОК выдают, что такого сообщества нет. Тогда как же людям узнать о ваших акциях?