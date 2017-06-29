Вот уже год в Сургуте существует инициативная группа волонтеров, которые регулярно очищает полки магазинов от просрочки. В эфире siapress.ru мы поговорили с руководителем группы «Хрюши против. Сургут» Агатой Гридиной и постоянным волонтером Дмитрием Калиненко.
Агата Гридина: "За 30 рейдов группы "Хрюши против. Сургут" мы только в одном магазине не нашли просрочку"
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
27 июня в 10:42, просмотров: 1075, комментариев: 5
когда приближенные к власти структуры перестанут спонсировать и грантировать всякого рода провокаторов типа нода, серба, хрюш, мгеров и тд и тп - в течение какого времени они разбегутся? Час, два или неделя?