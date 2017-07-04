Пакуем чемоданы. Где отдыхают сургутяне?//Председатель ассоциации туристических агентств города Олеся Соловьева, ONLINE 4 июля в 10.00

В эфире siapress.ru — председатель ассоциации туристических агентств города, генеральный директор турфирмы "Валерия" Олеся Соловьева. 4 июля в 10.00 поговорим о том, где отдыхают сургутяне, сказались ли кризис и санкции на предпочтениях отпускников, как грамотно организовать свои заслуженные «каникулы» и о многом другом. Свои вопросы гостье вы можете задать в комментариях.