В эфире siapress.ru — глава национально-культурной автономии татар Рафаиль Ульбеков. 28 июня в 15.00 мы обсудим с Рафаилем Алиевичем прошедший недавно юбилейный праздник и его роль в налаживании межнациональных и культурных связей, как в округе, так и по стране в целом. Свои вопросы гостю вы можете задать в комментариях.
Зачем сургутянам Сабантуй? //Председатель национально-культурной автономии татар Рафаиль Ульбеков, ONLINE 28 июня в 15.00
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