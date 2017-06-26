Зачем сургутянам Сабантуй? //Председатель национально-культурной автономии татар Рафаиль Ульбеков, ONLINE 28 июня в 15.00

В эфире siapress.ru — глава национально-культурной автономии татар Рафаиль Ульбеков. 28 июня в 15.00 мы обсудим с Рафаилем Алиевичем прошедший недавно юбилейный праздник и его роль в налаживании межнациональных и культурных связей, как в округе, так и по стране в целом. Свои вопросы гостю вы можете задать в комментариях.