Зачем Сургуту нужны любительские театры? //Независимый молодежный театр «Пацаны», ONLINE 22 июня в 16.00

22 июня в 16:00 в студии siapress.ruсостоится беседа с представителями независимого молодежного театра «Пацаны»: его руководителем Андреем Дзюненко и актерами Сергеем Гиренко и Дарьей Дзюненко. Разговор пойдет о нише любительских театров Сургута, их особенностях, успехах и проблемах. Как и зачем создавать собственный театр? Хватает ли лицедейских площадок у нас в городе? О каком театре мечтают зрители и о каком зрителе мечтает театр? Это и многое другое мы обсудим в прямом эфире с нашими гостями.

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