Мы поговорили о проблеме наркомании в стране, имеющихся проблемах фонда, передаче опыта в регионы и других важных вещах: в онлайн-студии siapress.ru — президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов и вице-президент фонда Тимофей Жуков.
«Борьба с наркооборотом — работа для бесстрашных людей, именно такими должны быть волонтеры» // ВИДЕО
Руководители фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов и Тимофей Жуков — о его работе
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08 июня в 15:29, просмотров: 877, комментариев: 0