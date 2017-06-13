«Борьба с наркооборотом — работа для бесстрашных людей, именно такими должны быть волонтеры» // ВИДЕО

Мы поговорили о проблеме наркомании в стране, имеющихся проблемах фонда, передаче опыта в регионы и других важных вещах: в онлайн-студии siapress.ru — президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов и вице-президент фонда Тимофей Жуков.