В эфире siapress.ru — начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС Марина Филоненко. Мы обсудим с ней новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
Марина Филоненко: "Покупателям теперь могут выдавать как бумажный чек, так и отправлять электронный на телефон или e-mail"
Онлайн-конференция с Мариной Филоненко, начальником отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС
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31 мая в 09:34, просмотров: 727, комментариев: 0
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