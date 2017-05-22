​Сохранить внешность. Виталий Абунагимов, пластический хирург // ВИДЕО

22 мая в 14:00 в студии siapress.ru состоится беседа с пластическим хирургом, заведующим отделением онкологического центра маммологического профиля Сургутской окружной клинической больницы Виталием Абунагимовым.

Как обстоит ситуация в Сургуте с маммологическими операциями? Какие технологии имеются на руках у пластических хирургов, возвращающих былую привлекательность женщинам, столкнувшимся с тяжелыми последствиями после операций онкологического профиля? Кому из пациентов нужна пластика, а кому — откажут? Как выбрать хорошего хирурга и распознать мошенников в частных клиниках? Обо всем этом поговорим в прямом эфире с нашим гостем Виталием Маратовичем.

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