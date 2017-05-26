В эфире siapress.ru говорим о сложностях в работе некоммерческих организаций и новом Центре дневного пребывания и социальной адаптации детей с особенностями развития. У нас в онлайн-студии Ирина Токарева, руководитель АНО ДО «Счастье».
Будни Центра дневного пребывания. Ирина Токарева, руководитель АНО ДО «Счастье» // ONLINE
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19 мая в 10:08, просмотров: 601, комментариев: 0
Сургутскому художественному — 25. О праздниках и буднях — директор музея Светлана Круглова // 6 июня в 12:00