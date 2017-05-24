«Если вы почерпнули из тренинга хотя бы одну полезную технику – сконцентрируйтесь на ней и ее дальнейшем использовании» // ВИДЕО

В Сургут приезжает бизнес-тренер Майкл Бэнг, который вместе с предпринимателями города обсудит вопросы управления продажами и сервисом.

За его плечами — опыт и множество регалий, так, например, он считается культовой фигурой в западном бизнес-сообществе последних десятилетий, одним из лучших международных тренеров по навыкам управления продажами и сервисом. Майкл Бэнг — победитель Международного конкурса на привлечение средств для Международного благотворительного фонда (Швейцария) с присуждением ему титула «Лучший продавец 90-х годов».

С ним мы беседуем о деньгах, продажах, сервисе и о многом другом.

Подробности о мероприятиях с Майклом Бэнгом в Сургуте можно узнать по тел. 555-518 или здесь.