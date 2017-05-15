Худо живем? Про анорексию и другие расстройства пищевого поведения - руководитель московского ЦИРПП Анна Коршунова // ВИДЕО

15 мая в 18:00 в студии siapress.ru состоится беседа с врачом-психиатром, психотерапевтом, диетологом и руководителем московского ЦИРПП (Центра изучения расстройств пищевого поведения) Анной Коршуновой.

Разговор пойдет об анорексии, булимии и дисморфофобии. Анна Александровна расскажет, как лечатся расстройства пищевого поведения, какие опасности они в себе таят, кто больше им подвержен и, конечно, о профилактике этих недугов.

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