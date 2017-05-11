​Ханты — на Фарерах. Художник Елена Сухова — о проекте Nordic Sounds // ONLINE 11 мая в 13:00

11 мая в 13:00 в студии siapress.ru состоится онлайн-интервью с сургутским художником-графиком, членом Творческого союза художников России, участницей международных выставок Еленой Суховой. Буквально на днях в галерее современного искусства «Стерх» открылась очередная экспозиция Елены Юрьевны под названием «Nordic sounds» («Звуки Севера»). Данный проект представляет собой попытку визуализации музыки Фарерских островов и традиционной музыки народов ханты.

Елена Сухова заявила о себе в жанре live art еще в 2015 году, когда «стенографировала» живую музыку во время выступления фарерской группы Yggdrasil в рамках фестиваля Сургутской филармонии «60 параллель». Собственно, после этого опыта художница и загорелась идеей побывать на родине музыкантов.