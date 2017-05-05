«Городской культурный центр» — жив! Директор МАУ «ГКЦ» Александр Михайлюк // ONLINE

5 мая в 13:00 в студии siapress.ruсостоится интервью с директором МАУ «Городской культурный центр» Александром Михайлюком. Речь пойдет о судьбе старейшего учреждения культуры Сургута, бывшем ДК «Строитель», которому в 2019 году исполнится 50 лет.

В последнее время часто звучат вопросы: снесут ли «ГКЦ», собираются ли строить новое здание, что ждет зрителей в следующем сезоне и состоится ли он вообще, идет ли набор детей в коллективы? Обо всем этом побеседуем с нашим гостем Александром Александровичем в прямом эфире.