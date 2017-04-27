В этот четверг, 27 апреля, в России празднуется День российского парламентаризма. Эта дата является днем начала работы в 1906 году Государственной Думы – первого в отечественной истории демократического института. О парламентаризме в Сургуте, создании молодежной палаты и последних итогах работы депутатов мы поговорим с заместителем председателя городской думы Артемом Кириленко. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.
"У молодежной палаты не будет финансирования, все на добровольных началах" // Заместитель председателя городской думы Артем Кириленко // ВИДЕО
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26 апреля в 14:37, просмотров: 614, комментариев: 5
Вот депутаты работают на благо общества - безвозмездно, то бишь даром, в свое свободное от работы время.Выходит что они "волонтеры"? 100% - волонтеры, с избирателями не советуются, не отстаивают их точку зрения перед администрацией. Опять же разрешают тратить городские деньги на все что не потребно, например ограничение доступа на пресловутый 3 этаж администрации, правда в роли проводников вроде как , может быть, волонтерствовать обещают, проводить любого желающего. А кого боитесь? Народ? Тех кто Вам доверил представлять интересы свои во власти ? Так закрываетесь от народа! История Российского парламентаризма - какая то не очень, царя низложили, против войны первой мировой агитировали, опять же правительство временное организовывали. Вообще история не особо подходить для гордости.
референдумы о продажи алкоголя рядом с школами - блокируют, другие инициативы горожан тоже не особо поддерживают. Вместо работы с молодежью придумываете не весь чего, парламент молодежный. Провалили работу и тут же ищите то, чтобы глаза запылить, Школ не хватает , ПТУ не хватает ... а они молчат. Не слышите своего избирателя... а зачем его глас вам нужен после выборов? отозвать же практически не возможно , вот и пользуетесь!