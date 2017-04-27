"У молодежной палаты не будет финансирования, все на добровольных началах" // Заместитель председателя городской думы Артем Кириленко // ВИДЕО

В этот четверг, 27 апреля, в России празднуется День российского парламентаризма. Эта дата является днем начала работы в 1906 году Государственной Думы – первого в отечественной истории демократического института. О парламентаризме в Сургуте, создании молодежной палаты и последних итогах работы депутатов мы поговорим с заместителем председателя городской думы Артемом Кириленко. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.