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"У молодежной палаты не будет финансирования, все на добровольных началах" // Заместитель председателя городской думы Артем Кириленко // ВИДЕО

В этот четверг, 27 апреля, в России празднуется День российского парламентаризма. Эта дата является днем начала работы в 1906 году Государственной Думы – первого в отечественной истории демократического института. О парламентаризме в Сургуте, создании молодежной палаты и последних итогах работы депутатов мы поговорим с заместителем председателя городской думы Артемом Кириленко. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.


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26 апреля в 14:37, просмотров: 614, комментариев: 5


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Комментарии:
Альберт Леонов
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26 апреля в 21:24
Как громко заявлена тема!
Вот депутаты работают на благо общества - безвозмездно, то бишь даром, в свое свободное от работы время.Выходит что они "волонтеры"? 100% - волонтеры, с избирателями не советуются, не отстаивают их точку зрения перед администрацией. Опять же разрешают тратить городские деньги на все что не потребно, например ограничение доступа на пресловутый 3 этаж администрации, правда в роли проводников вроде как , может быть, волонтерствовать обещают, проводить любого желающего. А кого боитесь? Народ? Тех кто Вам доверил представлять интересы свои во власти ? Так закрываетесь от народа! История Российского парламентаризма - какая то не очень, царя низложили, против войны первой мировой агитировали, опять же правительство временное организовывали. Вообще история не особо подходить для гордости.
референдумы о продажи алкоголя рядом с школами - блокируют, другие инициативы горожан тоже не особо поддерживают. Вместо работы с молодежью придумываете не весь чего, парламент молодежный. Провалили работу и тут же ищите то, чтобы глаза запылить, Школ не хватает , ПТУ не хватает ... а они молчат. Не слышите своего избирателя... а зачем его глас вам нужен после выборов? отозвать же практически не возможно , вот и пользуетесь!
сургутянка
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26 апреля в 22:23
Артем Вы к субботнику приготовились?Для Вашего парламентаризма осталась одна территория - пустующая от вашего парламентаризма, грязь на пустыре ул. Мира. Наведите там порядок своим дружным коллективом. Больше некому.
444
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Сегодня в 12:40
И что член партии «Единая Россия» с 2006 года может рассказать о парламентаризме? Целый заместитель председателя городской думы, за которого на выборах проголосовало 998 из 10303 избирателей округа? Может, о его убийстве в России в результате целенаправленной политики бессменного лидера партии власти, Владимира Владимировича Путина? Следствием чего стало полнейшее разочарование граждан в самом институте парламентаризма, минимальная явка на выборах, и та обеспечиваемая подневольными бюджетниками и работниками предприятий, связанных с бюджетом.
Я бы попросил депутата рассказать о том, как участвовал он сам и его партия в многолетней борьбе с демократическими институтами. О кромсании избирательного законодательства к каждым выборам, чтобы обеспечить свое большинство, о введении хитрых фильтров, которые без разрешения партии власти не пройти, об отмене его партией всенародных выборов мэра Сургута и губернатора ХМАО и об однопартийной Думе Сургута, где все 25 депутатов входят во "фракцию" Единой России. Такими катастрофическими результатами 17-ти лет "развития парламентаризма" его партией он по праву может гордиться.
Саша Алексеев
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Сегодня в 12:53
У меня вопрос к зампреду думы, как к российскому избирателю: если вдруг, втечение ближайшего года, марсиане заберут к себе действующего гаранта, как лучшего представителя человечества, или он будет живьем вознесен на Олимп, за кого станете голосовать? Кто, если не он?
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 13:42
Саша Алексеев
если не он - то только Политбюро Олимпа, видимо.

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