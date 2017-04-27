Сколько музеев нужно нашему городу? // Директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина // ONLINE 27 апреля в 14.00

27 апреля в 14:00 в студии siapress.ru состоится беседа с директором Сургутского краеведческого музея Мариной Селяниной. Побеседуем о реконструкции и судьбе Дома пионеров, деятельности учреждения, которое возглавляет Марина Юрьевна, а также о том, сколько именно музеев нужно нашему городу.