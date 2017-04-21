О непростых временах для непростой музыки: композитор Олег Пайбердин // ВИДЕО

21 апреля в 16:00 в студии siapress.ru состоится беседа с известным российским композитором, дирижером, педагогом и основателем ансамбля «Галерея актуальной музыки» (ГАМ) Олегом Пайбердиным, концерты с участием которого состоятся в рамках СтерхФеста в Сургуте. Разговор пойдет о современной музыке и экспериментах.

Напоминаем, что Олега Пайбердина можно услышать 21 апреля в 19.00 в галерее «Стерх» на концерте «БЕЗУМНЫЙ ВЕК МУЗЫКИ», а также 22 апреля в 19.00 в Сургутском музыкальном колледже в программе под названием «ЗВОН ВОЗДУХА, ШЕПОТ ТРАВЫ».

Уважаемые посетители портала, задавайте свои вопросы Олегу Пайбердину в комментариях ниже!