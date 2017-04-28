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​Как избавиться от страха выступать перед большой аудиторией? Тренер по технике речи Ксения Чернова // ВИДЕО

Как расширить возможности голоса и научиться управлять им? Возможно ли избавиться от страха выступать перед большими аудиториями? Какими приемами нужно овладеть, чтобы привлечь к своей речи максимум внимания? Обо все этом в эфире siapress.ru расскажет тренер по технике речи, теле и радиоведущая, актриса Ксения Чернова. Смотрите онлайн в пятницу, 28 апреля, в 13.00.

Ксения Чернова с 2010 года успешно проводит индивидуальные и корпоративные тренинги по постановке голоса и произношения, подготовке к публичным выступлениям, интервью, теле и радио-эфирам. За плечами у нее результативные занятия со спикерами из различных сфер деятельности. Например, она проводила индивидуальную работу с кандидатами во время избирательных компаний, а также с сотрудниками компаний «ГазпромНефть», «Эльдорадо», «Вымпелком», «Microsoft». С 2016 года она выступает педагогом по речи в телепрограмме «Перезагрузка» на канале ТНТ

Подробнее о Ксении Черновой и ее тренинге можно узнать здесь. А вопросы тренеру можно оставить в комментариях.


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19 апреля в 12:46, просмотров: 920, комментариев: 5


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Комментарии:
Лара
не нравится
19 апреля в 15:27
Ксения, есть ли "волшебная таблетка" от паники перед выступлением? что надо делать за последний час перед ним. Переключиться на бытовые и рабочие дела или наоборот сосредоточиться над тем что как и кому говорить? И еще лично сама за собой наблюдаю, что как только начинаю с кем то говорить, по тому же телефону или на публике - начинаю ходить по кабинету, от этого задыхаюсь и голос теряется. Причем, делаю это на автомате. Как с этим бороться?)))
8@praktikum4u.ru Лара
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20 апреля в 21:10
Ксения , скажите пожалуйста, с брекетами реально поставить голос и произношение ?
С брекетами очень неудобно так просто даже разговаривать , то щеки " жуются" , то слова заглатываются ...
Если даже поставить речь с таким материалом во рту , то как это будет после снятия "сапфиров"?
Yuliya
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21 апреля в 08:54
Ксения, доброе утро! Подскажите как бороться со скачками голоса и неправильным темпом речи. Не могу приучить себя говорить медленно,а от того что говорю часто очень быстро- появляются перепады в голосе. Заранее спасибо за ответ!
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:10
Ксения, как вы считаете, современные медийные лица могут красиво произносить очень длинные и пустые, либо лживые речи благодаря и вам с коллегами, в том числе?
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 14:21
Я не психолог, просто имею некоторый опыт борьбы с собственными страхами публичных выступлений и вообще - общения с незнакомыми мне людьми.
Лара, посоветовал бы Вам в своем сознании, в своем понимании окружающего мира поставить публичное выступление на уровень того, что Вы любите и умеете делать. К примеру- Вы хорошо варите плов. В процессе готовки- случается что-то нестандартное- Вы , как опытный кулинар, все равно пиготовите хорошо и вкусно. Так и выступлениями. Если начнете заранее выстраивать сценарии - при малейшем отклонении от заготовки- будете теряться... если будете реагировать на происходящее в процессе выступления как на обыденное , привычное и ничем Вам не угрожающее - станет намного легче. Если чувствуете, что во время выступления - растет напряжение , мешающее излагать свои мысли - просто скажите о своем волнении собеседнику или аудитории - это расслабит Вас и даст почувствовать доброжелательную реакцию визави.
Поверьте, даже в зале суда к подсудимому плохо и недоброжелательно относятся не все.)))
Да, если дипломированный специалист вдруг скажет, что я спорол чушь - верьте именно этому специалисту, поскольку я совсем не спец, а просто человек прошедший свой путь от стрессового отношения к выступлениям до получения удовольствия от живого общения с людьми, независмо от того- общаюсь с одним собеседником или с достаточно большой аудиторией))
Любой вопрос Ваших визави- для Вас как подсказка- они конкретно хотят знать то, о чем спрашивают и Вам не нужно гадать, насколько хорошо Вы говорите - отвечаете на вопрос и продолжаете далее то, что еще хотели сказать. Отвечая на вопрос сбились с темы? забыли на чем Вас прервали? - просто спросите - а на чем мы остановились? И продолжаете))
Успехов Вам.
А бояться выступлений просто не надо. Волнуетесь? это нормально. Но отнеситесь к выступлению как к небольшому приключению)).

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