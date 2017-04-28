​Как избавиться от страха выступать перед большой аудиторией? Тренер по технике речи Ксения Чернова // ВИДЕО

Как расширить возможности голоса и научиться управлять им? Возможно ли избавиться от страха выступать перед большими аудиториями? Какими приемами нужно овладеть, чтобы привлечь к своей речи максимум внимания? Обо все этом в эфире siapress.ru расскажет тренер по технике речи, теле и радиоведущая, актриса Ксения Чернова. Смотрите онлайн в пятницу, 28 апреля, в 13.00.

Ксения Чернова с 2010 года успешно проводит индивидуальные и корпоративные тренинги по постановке голоса и произношения, подготовке к публичным выступлениям, интервью, теле и радио-эфирам. За плечами у нее результативные занятия со спикерами из различных сфер деятельности. Например, она проводила индивидуальную работу с кандидатами во время избирательных компаний, а также с сотрудниками компаний «ГазпромНефть», «Эльдорадо», «Вымпелком», «Microsoft». С 2016 года она выступает педагогом по речи в телепрограмме «Перезагрузка» на канале ТНТ

Подробнее о Ксении Черновой и ее тренинге можно узнать здесь. А вопросы тренеру можно оставить в комментариях.