«Несмотря на то, что у нас еще нет кванториума, наши дети все равно достойно выступают на всех соревнований технической направленности…» // ВИДЕО

В среду, 19 апреля в 11.00 в студии СИА-ПРЕСС Центра состоится онлайн-конференция с директором департамента образования Татьяной Османкиной.
Мы обсудим проблему нехватки мест в сургутских школах и детских садах, недостаток педагогических кадров, перспективы педагогического образования в Сургуте, строительство кванториума, государственную итоговую аттестацию и многое другое.
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Я многодетная мама и мама солнечного ребенка, у меня вопрос по дополнительному образованию. С вводом новой системы сертификации, ребенок сможет получить бесплатно только одну услугу по занятиям в год. Мой ребенок на данный момент посещает несколько кружков, нам это очень нужно для развития. Сейчас нам сказали, что никаких льгот нет для особенных детей и мы пойдем по общим основаниям. т.е нам могут предложить только один кружок. Получается, что детей с инвалидностью теперь отправили сидеть дома. И при этом, все говорят, что создаются все условия для особенных детей. Если честно, плакать хочется от такого отношения. Спасибо.