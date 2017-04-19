«Несмотря на то, что у нас еще нет кванториума, наши дети все равно достойно выступают на всех соревнований технической направленности…» // ВИДЕО

В среду, 19 апреля в 11.00 в студии СИА-ПРЕСС Центра состоится онлайн-конференция с директором департамента образования Татьяной Османкиной.

Мы обсудим проблему нехватки мест в сургутских школах и детских садах, недостаток педагогических кадров, перспективы педагогического образования в Сургуте, строительство кванториума, государственную итоговую аттестацию и многое другое.

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