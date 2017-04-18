​О музыке и детях: пианистка Екатерина Мечетина и дирижер Алексей Рубин // ONLINE 18 апреля в 15.00

18 апреля в 15:00 в студии siapress.ru в преддверии открытия молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» состоится беседа с пианисткой Екатериной Мечетиной и дирижером Алексеем Рубиным.

Разговор пойдет о культуре, музыке, педагогике и фестивалях.

Екатерина Мечетина — солистка Московской государственной академической филармонии, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президент молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум», лауреат семи международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США).

Алексей Рубин — лауреат III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров им. И.А. Мусина (Кострома) и II Всероссийского музыкального конкурса, с 2015 года является ассистентом дирижера Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрия Симонова.

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Кстати: Торжественное открытие V молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» состоится 19 апреля в 19.00 в Сургутской филармонии. На сцене большого зала в сопровождении Симфонического оркестра Сургутской филармонии (дирижер – Алексей Рубин) и Екатерины Мечетиной выступят лауреаты XVII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Матвей Блюмин (скрипка, Севастополь), Софья Тюрина (саксофон, Балаково), Сергей Давыдченко (фортепиано, Ставрополь, станица Александрийская); Владислав Пучков (фортепиано, Сургут). 20 апреля в 19:00 состоится концерт в Ханты-Мансийске на сцене концертно-театрального центра «Югра-Классик».