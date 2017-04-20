Светлана Стоцкая: «Больной человек воспринимает хоспис как дом смерти. Мы ломаем этот стереотип»// ВИДЕО

20 апреля в 15.00 в студии СИА-ПРЕСС пройдет онлайн-конференция с директором сургутского хосписа «Золотое сердце» Светланой Стоцкой.
Интересующий вас вопросы можете оставлять в комментариях.
20 апреля в 15.00 в студии СИА-ПРЕСС пройдет онлайн-конференция с директором сургутского хосписа «Золотое сердце» Светланой Стоцкой.
Интересующий вас вопросы можете оставлять в комментариях.
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О непростых временах для непростой музыки: композитор Олег Пайбердин // ONLINE 21 апреля в 16.00