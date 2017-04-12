12 апреля в 16:00 в студии siapress.ru пойдет разговор о тяжелом недуге — морбидном ожирении (патологическом состоянии увеличенной массы тела в два раза и более от своего нормального веса). Примечательный факт: сургутские врачи проводят успешные операции в этом направлении. Главный хирург СОКБ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Владимир Дарвин и врач-хирург хирургического отделения СОКБ Александр Степанов расскажут о хирургических способах лечения морбидного ожирения, трудностях и достижениях в этой сфере. Уважаемые посетители портала, вы можете задать свой вопрос в комментариях ниже!
Ожирение как хирургическая проблема: главный хирург СОКБ Владимир Дарвин и врач-хирург Александр Степанов // ВИДЕО
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