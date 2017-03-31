​Розыгрыш квартиры среди подписчиков «Нового Города» — сегодня в прямом эфире

Сегодня, 31 марта, один из подписчиков газеты «Новый Город» обретет квартиру: розыгрыш стартует в 19 часов. Напомним, что шанс получить жилье от журналистов имеет каждый, кто подписывался на бумажную версию «НГ» на весь 2017 год.

Это, однако, не все: мы также разыграем множество других ценных подарков среди читателей, и все это можно будет смотреть в прямом эфире прямо здесь или на телеканале ТНТ-Сургут.

Напомним, что в прошлом году мы уже разыгрывали квартиру: ее получила сургутянка Светлана Самарина. Причем с обладателем самого ценного приза определились с первых минут розыгрыша — а к финалу эфира счастливица уже появилась в нашей импровизированной онлайн-студии. Она рассказала, что подписку на «Новый Город» ей подарила мама: «Я загадала на Новый год желание — выиграть квартиру. И это желание сбылось».

Так же, как и в прошлом году, сегодня розыгрыш будет проходить в виде расширенного выпуска итогового проекта siapress.ru «О чем говорят»: в студии снова будут издатель «НГ» Тарас Самборский и главред газеты Дмитрий Щеглов, а также множество наших гостей, друзей и партнеров, в чьем присутствии все обладатели призов и будут определены.