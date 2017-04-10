«Люди приходят на концерты, говорят: «Расчехлила души!» // ВИДЕО

10 апреля в 10 часов в онлайн-студии siapress.ru — сургутская певица Алена Поль, которая в феврале представила свой первый альбом Spring. Тогда же артистка отправилась в турне по некоторым городам России.

Как прошли концерты, как записывался Spring и создаются новые песни, а также о многом другом мы поговорим с певицей: зададим и ваши вопросы, оставляйте их в комментариях!

Кстати, послушать альбом Spring можно прямо здесь.

Читайте также: «Альбом посвящен весне, поэтому все композиции так или иначе касаются ее»